Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Saúl ha conseguido esconderse de todos y golpear a César donde más duele.

Julián López
Publicado:

La policía está en alerta máxima cuando han descubierto algo que parecía imposible: han encontrado muerto a un hombre, y han encontrado el ADN de Saúl Garza en el cadáver.

Para Serrano, esto no puede ser, pues cuando el exconvicto intentó huir de Oramas, cayó al mar, y no tenían constancia de que supiera nadar, por lo que le dieron por muerto.

“Es imposible que haya sobrevivido”: Serrano da por muerto a Saúl en su intento de huida, ¿estará en lo cierto?

Pero Saúl ha regresado, y su venganza contra todos aquellos que le hicieron daño ha empezado muy fuerte. Primero ha desquiciado a Octavio, dejándose ver en el cementerio. Y ahora, ha atacado a César donde más le duele. ¡Se ha llevado a Amanda!

La joven se ha subido a un taxi, y mientras se despedía de manera cariñosa de César, ha mirado hacia el conductor. La sangre se le ha helado, y rápidamente ha comenzado a pedir auxilio.

César se ha dado cuenta de que algo iba mal, pero ninguno de los dos conseguía abrir las puertas. Saúl, al volante, ha acelerado y ha huido, secuestrando a Amanda. ¿Qué pasará con la joven?

Complicidad, emoción y promesas: así ha sido la segunda boda de César y Amanda

Complicidad, emoción y promesas: así ha sido la segunda boda de César y Amanda

Al no soportar la idea de que David y Julia se casen, Patricia hace un pacto con Nando.

Javi Beltrán

