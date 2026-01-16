Publicidad
La batalla legal del viudo de Gina Lollobrigida tras su muerte y la acusación de manipulación
Javier Rigau, empresario español y pareja histórica de Gina Lollobrigida, rompe el silencio sobre las controversias tras la muerte de la actriz y las personas a las que culpa de aislarla y quedarse con su fortuna.
Tras más de 28 años junto a Gina Lollobrigida, Javier Rigau se enfrenta a las secuelas de una relación marcada por polémica y juicios. Rigau sostiene que la actriz fue influenciada por su entorno y que esto desembocó en disputas legales por el control de su patrimonio.
Según su versión, personas cercanas a la actriz lograron que ella dudara de su familia y de Rigau, al punto de provocarle dependencia y errores que derivaron en procesos judiciales. Uno de los principales acusados fue condenado por robar más de cinco millones de euros.