La batalla legal del viudo de Gina Lollobrigida tras su muerte y la acusación de manipulación

Tras más de 28 años junto a Gina Lollobrigida, Javier Rigau se enfrenta a las secuelas de una relación marcada por polémica y juicios. Rigau sostiene que la actriz fue influenciada por su entorno y que esto desembocó en disputas legales por el control de su patrimonio.

Según su versión, personas cercanas a la actriz lograron que ella dudara de su familia y de Rigau, al punto de provocarle dependencia y errores que derivaron en procesos judiciales. Uno de los principales acusados fue condenado por robar más de cinco millones de euros.