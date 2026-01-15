El primer familiar de Julio Iglesias que rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Julio Iglesias se ha pronunciado acerca del escándalo sexual que le ha salpicado recientemente. Después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agredirlas sexualmente, este asegura que tomará acciones legales.

Las dos mujeres denuncian que Julio Iglesias las vejaba, humillaba y agredía física y verbalmente. Unos testimonios que recoge la investigación que elDiario.es y Univision Noticias llevaron a cabo durante tres años.

Hoy, un familiar muy cercano a Julio Iglesias rompe su silencio y nos cuenta cómo está viviendo el cantante estos momentos. Esta tarde en Y ahora Sonsoles conocemos un testimonio clave en el escándalo que rodea a Julio Iglesias. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!