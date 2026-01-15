Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

El primer familiar de Julio Iglesias que rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El cantante va a tomar acciones legales después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agresión sexual. Una noticia que ha sorprendido a su entorno y que hoy un familiar cercano nos cuenta cómo se está viviendo desde dentro.

Julio Iglesias

Publicidad

Julio Iglesias se ha pronunciado acerca del escándalo sexual que le ha salpicado recientemente. Después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agredirlas sexualmente, este asegura que tomará acciones legales.

Las dos mujeres denuncian que Julio Iglesias las vejaba, humillaba y agredía física y verbalmente. Unos testimonios que recoge la investigación que elDiario.es y Univision Noticias llevaron a cabo durante tres años.

Hoy, un familiar muy cercano a Julio Iglesias rompe su silencio y nos cuenta cómo está viviendo el cantante estos momentos. Esta tarde en Y ahora Sonsoles conocemos un testimonio clave en el escándalo que rodea a Julio Iglesias. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

David tira de puntería para llegar al Bote y consigue 4.525 eurazos

David tira de puntería para llegar al Bote y consigue 4.525 eurazos

Trucos para ahorrar mes a mes.

Hormiga, vampiro, fantasma… Ese gasto inapreciable que nos agujerea el bolsillo

Julio Iglesias

El primer familiar de Julio Iglesias que rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Chema Crespo
ESPODCAST

Chema Crespo habla en 'El Podcast de Espejo' del papel de Zapatero en Venezuela: "Que de todas las explicaciones que él quiera"

Investigación Julio Iglesias.
Habla el exintegrante del Dúo Dinámico

Ramón Arcusa cree que las acusaciones a Julio Iglesias son una cortina de humo del Gobierno: "Esto lo tenían en un cajón"

Jubilado en Tailandia.
Testimonio

Rafa, el jubilado mileurista que consigue ahorrar en Tailandia: "Mi mujer murió de cáncer y me eché a una novia que me dijo que aquí viviría como un marqués"

Cuando su mujer murió de cáncer a Rafa le cambió la vida. Dejó todo en España y se fue a vivir a Tailandia. Un país en el que consigue incluso ahorrar con una pensión de 1.136 euros.

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández
Mejores momentos | 15 de enero

El cambio radical de Joaquín Padilla que ya avisó en redes sociales ¡Por primera vez en 13 años!

El cantante de la banda de La ruleta de la suerte, Joaquín Padilla, ya avisó en sus redes sociales del cambio radical que veríamos en el programa.

Jens, habitante de Groenlandia: "700 mil millones es demasiado poco para comprar la isla, tenemos desafíos muy grandes aquí"

Jens, habitante de Groenlandia: "700 mil millones es demasiado poco para comprar la isla, tenemos desafíos muy grandes"

Arguiñano: arroz con leche e oveja, una receta de elaboración casera facilísima

Arguiñano: arroz con leche e oveja, una receta de elaboración casera facilísima

Padre presuntos pedófilos

El padre de los pedófilos que aterran un municipio de Madrid les defiende: "Es parte de su problema"

Publicidad