Tráiler y fecha de estreno de la emporada 3 Euphoria: Más drogas, traficantes, sexo y Rosalía como stripper

Creada, escrita, dirigida y con producción ejecutiva del nominado al Emmy y ganador del DGA Award Sam Levinson, protagonizada por la ganadora del Emmy Zendaya, y producida en colaboración con A24, la tercera temporada de ocho episodios de EUPHORIA, aclamada por la crítica y convertida en icono de la cultura pop, se estrena el lunes 13 de abril en HBO Max en España.

Un nuevo episodio de la serie de drama original de HBO llegará cada semana. Euphoria es una de las series más vistas de la historia de HBO y sus dos primeras temporadas sumaron 25 nominaciones en los premios Emmy, ganando nueve galardones.

Los protagonistas de Euphoria lidian en esta temporada 3 con la virtud de la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal.

Zendaya en la temporada 3 de Euphoria | HBO

El reparto que vuelve está formado por: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace. Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

Mientras que veremos por primera vez a: Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker.

La tercera temporada se ha rodado con una nueva emulsión de película cinematográfica de KODAK en formatos de 35 mm y 65 mm. El creador Sam Levinson y el director de fotografía Marcell Rév colaboraron estrechamente con Kodak para comercializar esta nueva película en ambos formatos.

La tercera temporada es también la primera serie de televisión de ficción que rueda un volumen significativo de su metraje en 65 mm, lo que permite una imagen ampliada en pantalla que refleja los viajes de los personajes al salir del instituto hacia un mundo más amplio y salvaje.