Manu roza su primera victoria del año en El Rosco y todo se decide en el último turno

Manu tuvo una oportunidad de oro para romper su mala racha en Pasapalabra. Tras un duelo igualado y el fallo de Rosa en la Ñ, todo quedó en manos de su remontada.

El madrileño llegó a estar a solo una letra de la victoria, pero el desenlace fue de infarto. Rosa se plantó con 22 aciertos y Manu no logró completar la hazaña.