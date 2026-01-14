Publicidad
Pasapalabra
Manu roza su primera victoria del año en El Rosco y todo se decide en el último turno
El concursante madrileño estuvo a un acierto de ganar tras la estrategia de Rosa, que se plantó con 22 respuestas y dejó el final lleno de suspense.
Manu tuvo una oportunidad de oro para romper su mala racha en Pasapalabra. Tras un duelo igualado y el fallo de Rosa en la Ñ, todo quedó en manos de su remontada.
El madrileño llegó a estar a solo una letra de la victoria, pero el desenlace fue de infarto. Rosa se plantó con 22 aciertos y Manu no logró completar la hazaña.