Saúl reaparece de forma imprevista y rapta a Amanda ante la mirada de César

Saúl Garza, presumido muerto tras caer al mar, vuelve para sembrar el caos en Oramas y consumar su revancha personal, lo que deja en shock a las fuerzas de seguridad y a sus antiguos enemigos.

La joven Amanda, sin sospechar el peligro, es sorprendida en un taxi por Saúl, quien acelera y huye con ella frente a un atónito César.