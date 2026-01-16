Publicidad
La encrucijada
Saúl reaparece de forma imprevista y rapta a Amanda ante la mirada de César
Saúl Garza, presumido muerto tras caer al mar, vuelve para sembrar el caos en Oramas y consumar su revancha personal, lo que deja en shock a las fuerzas de seguridad y a sus antiguos enemigos.
La joven Amanda, sin sospechar el peligro, es sorprendida en un taxi por Saúl, quien acelera y huye con ella frente a un atónito César.