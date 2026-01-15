Hoy, El Hormiguero despedirá la semana con la visita de Can Yaman

El Hormiguero recibe esta noche a Can Yaman, uno de los actores más populares del panorama internacional, que visita el programa para presentar su nueva serie. El intérprete atraviesa un gran momento profesional y continúa consolidando su carrera con proyectos que despiertan una enorme expectación entre sus seguidores.

Durante la entrevista, Can Yaman hablará de esta nueva ficción, de cómo ha sido el proceso de trabajo y de la evolución que ha vivido como actor en los últimos años. También habrá espacio para conocer su lado más cercano, repasar su trayectoria y compartir anécdotas de una carrera que no deja de crecer a nivel global.

Sobre él

Can Yaman comenzó su carrera como actor tras formarse en interpretación y pronto se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ficción internacional. Su carisma, presencia en pantalla y conexión con el público lo han llevado a protagonizar proyectos de gran éxito, consolidándose como una figura destacada dentro de la industria audiovisual y uno de los actores más seguidos del momento.