Muere un joven de 18 años tras desplomarse el techo de su habitación en Mallorca

Un joven de 18 años ha fallecido este jueves en Mallorca al desplomarse el techo de la habitación donde dormía y quedar atrapado entre los escombros, tal y como ha informado el SAMU 061.

Su hermano, rescatado bajo un metro de escombros

Su hermano, de 12 años, que también se encontraba en la habitación en el momento del derrumbe, ha podido ser rescatado bajo un metro de escombros y trasladado al Hospital Universitario Son Espases de Mallorca.

El fatal colapso se ha producido en la calle Sant Francesc sobre las 5:12h de la madrugada de este jueves, momento en el que Emergencias ha recibido un aviso por el hundimiento de un edificio.

Tal y como han informado los bomberos, se ha producido el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta.

Ambos dormían cuando se produjo el derrumbe

Tanto el hermano de 18 años como el menor de edad se encontraban durmiendo en el momento del colapso. El cuerpo del hermano mayor fue rescatado ya sin vida, mientras que el del menor ha podido ser asistido y trasladado a las urgencias de pediatría.

Tanto un cuerpo de bomberos como del SAMU se han desplazado rápidamente hasta el lugar del derrumbe, pero lamentablemente no ha sido posible salvar la vida del joven de 18 años.