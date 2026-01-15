Vídeo: Impactantes imágenes del derrumbe de un puente dejando dos muertos en Tailandia

Nueva tragedia en Tailandia después de que más de 30 personas murieran este miércoles en Bangkok tras caer una grúa en obras sobre un tren de pasajeros.

Tan solo 24 horas después se ha producido un nuevo accidente mortal en el país tailandés. En este caso, la estructura de un puente se ha derrumbado sobre una carretera transitada por varios vehículos.

Las imágenes son impactantes. Los coches circulan con absoluta tranquilidad ajenos a lo que está a punto de ocurrir. Al menos dos personas han perdido la vida y otras dos han resultado heridas, aunque esta última cifra podría aumentar.

El vídeo muestra la enorme nube de polvo que se levanta inmediatamente después de que colapse la estructura del puente y cómo varios conductores salvan la vida apenas por unos segundos.