LAS HIJAS DE LA CRIADA
Sonsoles Ónega revela con qué personajes de Las hijas de la criada compartiría una escapada
La periodista y autora de Las hijas de la criada responde a un divertido juego sobre la serie y desvela con qué protagonistas haría una escapada en autocaravana o confiaría un secreto.
Sonsoles Ónega, creadora de la novela adaptada a serie, se prestó a responder con humor a preguntas sobre los personajes de Las hijas de la criada. Entre risas y reflexiones, identificó con quién de ellos compartiría una aventura en autocaravana y con quién confiaría asuntos importantes.
Ónega apostó por una escapada con una de las protagonistas por su espíritu independiente y se decantó por otra para compartir secretos por su fiabilidad.