Rosa alcanza los 23 aciertos en un Rosco de vértigo y obliga a Manu a arriesgarlo todo

Rosa y Manu protagonizaron otro Rosco muy reñido en Pasapalabra. Pese a comenzar con 19 segundos menos por su fallo previo en el ¿Dónde Están?, la coruñesa se mantuvo a la altura de su rival. Manu abrió el duelo con dos turnos brillantes y completó su primera vuelta con 20 aciertos, mientras que Rosa lo hizo justo después sumando uno más.

Las decisiones arriesgadas marcaron el desenlace. Con 22 aciertos, Rosa confió en poder sumar uno más y acertó con "volatinero", alcanzando los 23 antes de plantarse. Manu necesitaba igualar esa marca para seguir con opciones en un final de máxima tensión.