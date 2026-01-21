Rosa afronta su tarde más complicada en Pasapalabra tras llegar al Rosco con un mínimo de segundos

Rosa vivió su programa más difícil en Pasapalabra al sumar únicamente 26 segundos en las pruebas previas a El Rosco, una marca muy baja en el concurso. Comenzó fuerte con 22 aciertos en Una de Cuatro, pero solo logró dos segundos en La Pista y el equipo azul sufrió un bloqueo en Palabras Cruzadas, con un único acierto de Torito, que pidió disculpas a la concursante.

El ¿Dónde Están? terminó de complicar la tarde. Manu hizo pleno y se quedó con los veinte segundos en juego, elevando su marcador hasta 71 y estableciendo una ventaja de 45 segundos, una de las más amplias entre ambos. Aun así, todo quedaba por decidir en El Rosco.