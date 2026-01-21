Publicidad
Pasapalabra
Rosa afronta su tarde más complicada en Pasapalabra tras llegar al Rosco con un mínimo de segundos
La concursante coruñesa sólo acumuló 26 segundos en las pruebas, mientras Manu firmó una de sus mayores ventajas de tiempo, alcanzando los 71 antes del duelo final.
Rosa vivió su programa más difícil en Pasapalabra al sumar únicamente 26 segundos en las pruebas previas a El Rosco, una marca muy baja en el concurso. Comenzó fuerte con 22 aciertos en Una de Cuatro, pero solo logró dos segundos en La Pista y el equipo azul sufrió un bloqueo en Palabras Cruzadas, con un único acierto de Torito, que pidió disculpas a la concursante.
El ¿Dónde Están? terminó de complicar la tarde. Manu hizo pleno y se quedó con los veinte segundos en juego, elevando su marcador hasta 71 y estableciendo una ventaja de 45 segundos, una de las más amplias entre ambos. Aun así, todo quedaba por decidir en El Rosco.