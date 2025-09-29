El rodaje de la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: emoción, tensión y máxima concentración actoral

La enfermedad de don Pedro marcó su final, pero fue Damián de la Reina quien puso punto y aparte en un arrebato de locura. La escena exigió gran precisión y entrega interpretativa.

Nancho Novo confesó que necesitó máxima concentración para dar vida a su personaje en un momento de “locura transitoria”. Puigcorbé, en cambio, destacó lo emocionante que resultó despedirse del papel.