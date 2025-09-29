Antena 3 LogoAntena3
La confesión de Manuel Díaz sobre su reconciliación con El Cordobés

Emparejados

Manuel Díaz abre su corazón sobre El Cordobés: “El cariño de un padre no se compra, se espera”

El torero ha relatado cómo fue el esperado encuentro con su padre, El Cordobés, y cómo esa reconciliación marcó un antes y un después en su vida familiar.

Carmen Pardo
Publicado:

Manuel Díaz recordó en Emparejados los años de paciencia y lucha que le llevaron a lograr el reconocimiento de su padre, El Cordobés. Confesó que en ese primer encuentro llegó a sentirse nervioso y emocionado.

El torero destacó que hoy la relación con su progenitor es positiva, dejando atrás los reproches y manteniendo solo gratitud. Aseguró que con el apoyo de Virginia Troconis pudo vivir ese momento único.

