Nuria Roca sorprende al hablar del Ironman: “Es más duro para quien acompaña que para quien lo compite”

El ambiente de humor en El Hormiguero dio paso a un momento deportivo cuando Pablo Motos felicitó a Tamara Falcó por el Ironman que completó su marido, una de las pruebas más exigentes del mundo. La preparación de este triatlón requiere meses de esfuerzo, con kilómetros de natación, ciclismo y una maratón final.

Juan del Val recordó que ya había participado en varias ediciones, y ahí llegó el comentario de Nuria Roca. La colaboradora afirmó que, aunque el mérito es del atleta, la dureza también recae sobre quienes acompañan. Una reflexión que despertó risas y complicidad en el plató.