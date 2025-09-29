Por qué las sartenes de acero inoxidable son la opción más segura en la cocina

Las sartenes de acero inoxidable han recuperado protagonismo gracias a su durabilidad y, sobre todo, a que no liberan compuestos dañinos en los alimentos. Son aptas para todo tipo de cocinas y 100% reciclables, lo que refuerza su atractivo.

Los expertos coinciden en que el acero quirúrgico es la elección más saludable, ya que no contiene níquel ni cromo. Este detalle marca la diferencia para quienes buscan minimizar alergias y cocinar de forma segura.