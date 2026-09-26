Rocío Madrid sorprende cantando a Ray Heredia en La Pista y deja impresionado a Roberto Leal

Rocío Madrid y Manuel Bandera han debutado en su particular duelo en La Pista con cinco segundos en juego para sus respectivos equipos. El actor ha sido el primero en pulsar, aunque su reacción ha dejado claro que no reconocía el tema.

Muy diferente ha sido la respuesta de Rocío, que esperaba impaciente su oportunidad mientras aseguraba que sabía la solución. Cuando ha llegado su turno, la invitada ha mostrado además su faceta más flamenca cantando el tema de Ray Heredia. Su interpretación ha sorprendido a Roberto Leal en Pasapalabra: “¡Cómo canta!”.