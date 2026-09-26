Moisés desata las risas en Pasapalabra al revelar dónde estudió la palabra que le mandó a la Silla Azul

Moisés ha demostrado que cada concursante tiene sus propias técnicas de estudio en Pasapalabra. La suya ha dejado sin palabras a Roberto Leal al recordar el error que le obligó a enfrentarse a la Silla Azul.

Con mucho humor, el concursante ha explicado que intentó aprender el nombre del alga diatomea mientras estaba en el baño. “Es una imagen que no se nos va a olvidar nunca”, ha reaccionado el presentador entre risas, antes de que Moisés rematara el momento: “Que aproveche la cena”.