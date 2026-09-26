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PASAPALABRA
Moisés desata las risas en Pasapalabra al revelar dónde estudió la palabra que le mandó a la Silla Azul
El concursante ha sorprendido a Roberto Leal al contar su peculiar método para aprender el nombre del alga diatomea tras el fallo que puso en riesgo su continuidad.
Moisés ha demostrado que cada concursante tiene sus propias técnicas de estudio en Pasapalabra. La suya ha dejado sin palabras a Roberto Leal al recordar el error que le obligó a enfrentarse a la Silla Azul.
Con mucho humor, el concursante ha explicado que intentó aprender el nombre del alga diatomea mientras estaba en el baño. “Es una imagen que no se nos va a olvidar nunca”, ha reaccionado el presentador entre risas, antes de que Moisés rematara el momento: “Que aproveche la cena”.