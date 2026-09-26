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Moisés ha regresado pisando fuerte. Además de darle mucha guerra a David en AlaZ, el concursante está demostrando una maestría brutal en la prueba musical del programa dejando sin opciones a su rival programa tras programa. En esta ocasión, los jugadores debían tratar de adivinar una canción de 1983. Moisés, que ya se relamía escuchando las primeras notas, ha sido más rápido con el pulsador y no ha titubeado a la hora de resolver. Roberto Leal, estupefacto ante la increíble habilidad del concursante en La Pista, ha planteado su propia teoría. Según el presentador, en esta etapa en la que ha estado fuera de Pasapalabra, Moisés ha estado viviendo en un karaoke. ¡Imperdible!

Roberto Leal alucina con el nivel de Moisés en La Pista: “¿Has estado viviendo en un karaoke?”

PASAPALABRA

Moisés vuelve a arrasar en La Pista y deja atónito a Roberto Leal con otro acierto fulminante

El concursante sigue demostrando su dominio musical en Pasapalabra y ha vuelto a adelantarse a David al reconocer casi de inmediato una canción de 1983.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El regreso de Moisés está dejando grandes duelos en AlaZ, pero también una llamativa racha en La Pista. Programa tras programa, el riojano está mostrando una enorme facilidad para identificar las canciones y apenas da opciones a David.

Esta vez, las primeras notas de un tema de 1983 han sido suficientes. Moisés se ha adelantado con el pulsador y ha resuelto sin titubear, provocando el asombro de Roberto Leal. El presentador ha bromeado con su nivel preguntándole si, durante su ausencia de Pasapalabra, ha estado viviendo en un karaoke.

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