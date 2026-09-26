Moisés vuelve a arrasar en La Pista y deja atónito a Roberto Leal con otro acierto fulminante

El regreso de Moisés está dejando grandes duelos en AlaZ, pero también una llamativa racha en La Pista. Programa tras programa, el riojano está mostrando una enorme facilidad para identificar las canciones y apenas da opciones a David.

Esta vez, las primeras notas de un tema de 1983 han sido suficientes. Moisés se ha adelantado con el pulsador y ha resuelto sin titubear, provocando el asombro de Roberto Leal. El presentador ha bromeado con su nivel preguntándole si, durante su ausencia de Pasapalabra, ha estado viviendo en un karaoke.