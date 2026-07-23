Publicidad
PASAPALABRA
Roberto Leal pide ayuda tras el inesperado bloqueo de David y Javier con una canción de Quevedo
La Pista vuelve a dejar uno de los momentos más comentados de Pasapalabra cuando David y Javier se quedan completamente atascados con un conocido tema de Quevedo y desatan la desesperación de Roberto Leal.
Javier y David protagonizaron uno de los retos más difíciles del programa al intentar identificar un tema del último álbum de Quevedo. La confusión dio pie a un divertido momento con Roberto Leal tras el comentario de David sobre Góngora y Lope de Vega.
Cuando el presentador les dio la pista “ni ebrio”, Javier logró resolver el duelo al identificar el título correcto: 'Ni borracho', uno de los temas más populares del verano.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas