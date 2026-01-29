Roberto Leal y Mercedes desafían el vértigo cruzando el puente colgante más largo del mundo

Roberto Leal ha llevado a Mercedes a cruzar el puente colgante peatonal más grande del mundo, un desafío que ha dejado a la madre del presentador con “las piernas temblando” por el miedo a las alturas que sufre desde hace tiempo.

La secuencia se inserta en una entrega marcada por experiencias extremas y por la voluntad del programa Nos vamos de madre de mostrar cómo ambos superan sus límites físicos y emocionales.