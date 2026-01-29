Publicidad
Nos vamos de madre
Roberto Leal y Mercedes desafían el vértigo cruzando el puente colgante más largo del mundo
El presentador y su madre se enfrentan a uno de los retos más duros de la temporada: atravesar un puente de 516 metros y 174 metros de altura, una prueba que pone a prueba sus nervios y la complicidad familiar.
Roberto Leal ha llevado a Mercedes a cruzar el puente colgante peatonal más grande del mundo, un desafío que ha dejado a la madre del presentador con “las piernas temblando” por el miedo a las alturas que sufre desde hace tiempo.
La secuencia se inserta en una entrega marcada por experiencias extremas y por la voluntad del programa Nos vamos de madre de mostrar cómo ambos superan sus límites físicos y emocionales.