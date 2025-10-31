Roberto Leal bromea con Manu y Rosa tras otro fallo musical: “No me lo tomo como algo personal”

En La Pista de Pasapalabra, Roberto Leal esperaba que Manu y Rosa acertaran a la primera. Intuyendo que no lo harían, lanzó una advertencia divertida: “Me llevaría un gran disgusto”.

Tras varios intentos fallidos, el presentador ironizó: “No me lo tomo como algo personal”. Finalmente, Manu logró identificar el tema, salvando el momento con una sonrisa.