El “disgusto” de Roberto Leal con Manu y Rosa por culpa de Alejandro Sanz

Roberto Leal bromea con Manu y Rosa tras otro fallo musical: “No me lo tomo como algo personal”

El presentador reaccionó con humor al ver que los concursantes tardaban en reconocer una canción de Alejandro Sanz, pese a su popularidad.

Alberto Mendo
En La Pista de Pasapalabra, Roberto Leal esperaba que Manu y Rosa acertaran a la primera. Intuyendo que no lo harían, lanzó una advertencia divertida: “Me llevaría un gran disgusto”.

Tras varios intentos fallidos, el presentador ironizó: “No me lo tomo como algo personal”. Finalmente, Manu logró identificar el tema, salvando el momento con una sonrisa.

