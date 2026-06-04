Riquelme desvela en El Hormiguero que fichará a Haaland para el Real Madrid

La entrevista de Enrique Riquelme en El Hormiguero dejó uno de los momentos más comentados de la noche. Después de exponer varias de sus propuestas para el futuro del club, el empresario reveló que Erling Haaland sería uno de los fichajes clave de su mandato en caso de imponerse en las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Para respaldar su compromiso, Riquelme mostró un acta notarial con la que asegura el cumplimiento de las promesas realizadas durante la campaña. Según explicó, si no cumple los compromisos adquiridos como presidente, asumiría personalmente el coste de las cuotas de los socios del club.

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