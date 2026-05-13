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Pasapalabra
El “reverendo David” suma adeptos: Carlos García Hirschfeld se declara fan en Pasapalabra
La peculiar forma de jugar el ¿Dónde Están? del concursante barcelonés ya tiene seguidores confesos, y uno de ellos lo proclamó en voz alta en pleno programa.
El ¿Dónde Están? volvió a dejar claro que David y Javier no solo resuelven paneles, sino que también imponen estilo. Roberto Leal explicó el curioso ritual que les atribuyen los seguidores de Pasapalabra: David “bendice” y Javier “reza”. Esta vez, la estrategia del barcelonés volvió a funcionar, con gestos evidentes y una seguridad que llamó inevitablemente la atención.
Uno de los más entusiasmados fue Carlos García Hirschfeld, que no dudó en declararse fan del método. “Yo venía para que me bendijera el reverendo David”, soltó entre risas. El pleno a la primera terminó de confirmar el mito, con Ana Morgade y Álex O’Dogherty sentenciando: “¡Funciona!”.