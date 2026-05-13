Un impulso traicionero de Ana Morgade y un final feliz gracias a David en Palabras Cruzadas

La prueba estaba dedicada a películas de Jack Nicholson y se resolvía completando los títulos. En uno de los turnos, Álex O’Dogherty acertó 'Algunos hombres… buenos' y se disponía a resolver 'Las brujas de…' cuando Ana Morgade, con ganas de ayudar, se adelantó y dijo la respuesta sin que fuera su turno.

La intervención generó confusión, ya que el siguiente título sí correspondía a Ana… y lo falló. Fue entonces cuando David tomó el mando y encadenó los aciertos necesarios para completar el panel. El incidente quedó en anécdota y el equipo naranja celebró haber salvado una prueba clave en Pasapalabra.