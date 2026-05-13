Javier convierte la broma en acierto y se luce en La Pista

La prueba musical llevó a Javier y David hasta 2008, un año que el madrileño señaló entre risas como su terreno favorito. Aunque David fue más rápido con el pulsador, no logró recordar la letra tras escuchar el fragmento inicial. Esa duda abrió la puerta a un rebote que Javier supo leer a la perfección.

Al quedarse solo ante la respuesta, Javier no dudó y aprovechó la ocasión para cantar 'Tenía tanto que darte', de Nena Daconte. Invitados y público de Pasapalabra se sumaron al momento, celebrando un pleno tan inesperado como redondo. “Te dije que era mi especialidad”, recordó después entre aplausos.