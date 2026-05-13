Javier recupera su mejor versión en El Rosco y marca distancias ante David

El Rosco ha mostrado un cambio de tendencia entre los dos concursantes de Pasapalabra. Javier ha recuperado la serenidad y el ritmo que le habían caracterizado, gestionando bien los tiempos y evitando riesgos. En cambio, David ha entrado en una dinámica poco frecuente en él, con más dudas de lo habitual y un fallo temprano en la J que condicionó el desarrollo de la prueba.

Con confianza creciente, Javier fue enlazando respuestas hasta alcanzar los 23 aciertos, recuperando sensaciones y trasladando la presión a su rival. David reaccionó y logró acercarse hasta los 21, pero no fue suficiente para completar la remontada en un Rosco claramente dominado por el madrileño.