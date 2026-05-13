Publicidad
Pasapalabra
Javier recupera su mejor versión en El Rosco y marca distancias ante David
El concursante madrileño ha firmado una de sus actuaciones más sólidas tras varios programas irregulares, mientras que David ha vivido una tarde poco habitual en Pasapalabra.
El Rosco ha mostrado un cambio de tendencia entre los dos concursantes de Pasapalabra. Javier ha recuperado la serenidad y el ritmo que le habían caracterizado, gestionando bien los tiempos y evitando riesgos. En cambio, David ha entrado en una dinámica poco frecuente en él, con más dudas de lo habitual y un fallo temprano en la J que condicionó el desarrollo de la prueba.
Con confianza creciente, Javier fue enlazando respuestas hasta alcanzar los 23 aciertos, recuperando sensaciones y trasladando la presión a su rival. David reaccionó y logró acercarse hasta los 21, pero no fue suficiente para completar la remontada en un Rosco claramente dominado por el madrileño.