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EL HORMIGUERO
Así se imaginan su futuro Pepa Charro y Julián López: entre una comuna, un robot y un gato
Los actores han imaginado en El Hormiguero cómo será su vida cuando sean mayores y han planteado opciones de lo más diferentes para afrontar esa etapa.
Pepa Charro, también conocida como La terremoto de Alcorcón y Julián López han arrancado su entrevista en El Hormiguero hablando sobre el futuro. Pablo Motos les ha preguntado quién preferirían que les cuidara cuando fueran mayores: un familiar o un robot.
La Terremoto de Alcorcón ha imaginado una alternativa mucho más alocada, viviendo en una comuna entre risas y fiestas. Julián López, en cambio, ha pensado en la evolución tecnológica, aunque ha resumido sus posibles acompañantes en dos opciones: "un robot o un gato".