Sara Battharai relata cómo escapó de la devastadora riada de Nepal: “Sobreviví milagrosamente”

Sara Battharai ha contado en primera persona su experiencia durante la devastadora riada de Nepal. La superviviente ha recordado los momentos de enorme tensión que atravesó mientras intentaba escapar del desastre y proteger su vida.

Durante su testimonio en Y ahora Sonsoles, Sara ha resumido la gravedad de lo vivido con una contundente frase: “Sobreviví milagrosamente”. Su relato permite conocer desde dentro la magnitud de una catástrofe que ha dejado graves consecuencias en Nepal.

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