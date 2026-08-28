Jesús relata el trauma tras disparar mortalmente a su mujer por accidente: “Se ha ido mi vida”

Jesús ha contado cómo ha cambiado su vida después de disparar mortalmente a una mujer en un accidente. El hombre se ha sincerado sobre el impacto psicológico que le ha provocado lo ocurrido y las dificultades que afronta desde aquel día.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Jesús ha expresado el profundo dolor con el que convive tras el accidente. “Se ha ido mi vida”, ha reconocido al explicar cómo un suceso fatal ha marcado su día a día.

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