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Y AHORA SONSOLES
Un español atrapado en Nepal tras la riada relata cómo logró esquivar la tragedia: “He tenido suerte”
Un turista español explica cómo la devastadora riada alteró sus planes de viaje e impidió que pudiera continuar hacia el Tíbet, una circunstancia que pudo alejarle del peligro.
Un español que se encontraba en Nepal ha relatado cómo la riada le ha impedido continuar su viaje y subir al Tíbet. El desastre ha alterado por completo sus planes mientras permanece pendiente de la evolución de la situación.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, el viajero ha reconocido que las circunstancias pudieron jugar a su favor: “He tenido suerte de que haya ocurrido antes”. Su testimonio muestra cómo la catástrofe ha afectado también a los turistas que se encontraban recorriendo la zona.
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