Un español atrapado en Nepal tras la riada relata cómo logró esquivar la tragedia: “He tenido suerte”

Un español que se encontraba en Nepal ha relatado cómo la riada le ha impedido continuar su viaje y subir al Tíbet. El desastre ha alterado por completo sus planes mientras permanece pendiente de la evolución de la situación.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, el viajero ha reconocido que las circunstancias pudieron jugar a su favor: “He tenido suerte de que haya ocurrido antes”. Su testimonio muestra cómo la catástrofe ha afectado también a los turistas que se encontraban recorriendo la zona.

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