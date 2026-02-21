Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

De no poder ni verse a grandes amigas: así ha evolucionado la relación de Bahar y Rengin en Renacer

RENACER

La reconciliación inesperada que transforma la intensa amistad entre Bahar y Rengin

La evolución entre Bahar y Rengin sorprende a los seguidores: de una rivalidad marcada por traiciones y dolor, han pasado a apoyarse en una etapa decisiva para ambas.

Patri Bea
Publicado:

La relación entre ambas médicas ha estado llena de tensiones desde su llegada al hospital, donde Rengin hizo la vida imposible a Bahar y trató de truncar su futuro profesional. Sin embargo, con el tiempo, la ginecóloga reconoció sus errores y comenzó a ofrecerle apoyo en los momentos más difíciles.

La historia entre ellas se transformó aún más tras la muerte de Timur, cuando compartieron el duelo y reforzaron su vínculo. En Renacer, Bahar ha demostrado ser un sostén imprescindible para Rengin, especialmente durante su enfermedad, prometiendo incluso hacerse cargo de su patrimonio si fuera necesario.

Antena 3» Vídeos