La reconciliación inesperada que transforma la intensa amistad entre Bahar y Rengin

La relación entre ambas médicas ha estado llena de tensiones desde su llegada al hospital, donde Rengin hizo la vida imposible a Bahar y trató de truncar su futuro profesional. Sin embargo, con el tiempo, la ginecóloga reconoció sus errores y comenzó a ofrecerle apoyo en los momentos más difíciles.

La historia entre ellas se transformó aún más tras la muerte de Timur, cuando compartieron el duelo y reforzaron su vínculo. En Renacer, Bahar ha demostrado ser un sostén imprescindible para Rengin, especialmente durante su enfermedad, prometiendo incluso hacerse cargo de su patrimonio si fuera necesario.