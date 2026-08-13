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Arguiñano: receta de magras con tomate y pisto, "todo un clásico de la cocina en Navarra"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La receta de magras con tomate de Karlos Arguiñano: un plato navarro con pisto fácil de preparar

Karlos Arguiñano enseña a preparar unas tradicionales magras con tomate acompañadas de pisto, una receta para cuatro personas con carne de cerdo, jamón serrano y verduras.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Para elaborar la salsa, Arguiñano rehoga ajo y cebolla, incorpora los tomates y cocina todo durante 25-30 minutos antes de triturarlo. El cocinero recuerda que la salsa recuperará su color original al hervir.

Después prepara el pisto con ajo, cebolla, pimientos verdes y calabacín. Los filetes de cerdo se fríen un minuto por cada lado y se cocinan brevemente con jamón serrano y salsa de tomate. Finalmente, las magras se sirven acompañadas del pisto.

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