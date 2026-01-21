Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Receta exprés de gallo al horno con pico de gallo fresco y saludable
Karlos Arguiñano presenta un plato de pescado asado con una salsa pico de gallo vibrante, elaborado en apenas 10 minutos de horno, ideal para una comida ligera sin renunciar al sabor mediterráneo.
El chef prepara los gallos al horno condimentados con aceite, sal y pimienta, asándolos a 240 °C durante 10 minutos hasta que quedan jugosos y dorados acompañados de una salsa pico de gallo que combina tomate, cebolla, chiles, aguacate, cilantro y limón.
La receta apuesta por ingredientes frescos que contrastan con el pescado caliente, aportando un equilibrio entre textura y acidez, perfecto para un plato rápido entre semana.