Cuida el corazón y la piel con la receta de brochetas de salmón, melón y langostinos, una combinación original y fresca de Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Receta de brochetas con salmón, melón y langostinos: el plato fresco y saludable de Arguiñano

Arguiñano sorprende con una receta que une pescado, marisco y fruta en una combinación sabrosa y equilibrada que aporta energía, cuida el corazón y mejora la salud de la piel.

El cocinero apuesta en Cocina abierta por unas brochetas originales que mezclan la suavidad del salmón, la frescura del melón y el sabor de los langostinos. Una propuesta ligera, muy fácil de preparar y perfecta para el verano.

Este plato no solo destaca por su contraste de sabores, también por sus beneficios: el omega-3 del salmón protege el corazón y la piel, mientras la fruta y el marisco aportan frescura y nutrientes esenciales.

