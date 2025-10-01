Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Receta de brochetas con salmón, melón y langostinos: el plato fresco y saludable de Arguiñano
Arguiñano sorprende con una receta que une pescado, marisco y fruta en una combinación sabrosa y equilibrada que aporta energía, cuida el corazón y mejora la salud de la piel.
El cocinero apuesta en Cocina abierta por unas brochetas originales que mezclan la suavidad del salmón, la frescura del melón y el sabor de los langostinos. Una propuesta ligera, muy fácil de preparar y perfecta para el verano.
Este plato no solo destaca por su contraste de sabores, también por sus beneficios: el omega-3 del salmón protege el corazón y la piel, mientras la fruta y el marisco aportan frescura y nutrientes esenciales.