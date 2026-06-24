La reacción de Suna al descubrir a Seyran y Ferit juntos

Suna entra en la habitación de su hermana para devolverle el teléfono, pero la escena que encuentra la deja completamente descolocada. La joven sorprende a Seyran y Ferit en un momento de intimidad, una situación que reaviva los conflictos que arrastra desde hace semanas en Una nueva vida.

El descubrimiento llega en un momento especialmente delicado para Suna, que acaba de insistir en su intención de divorciarse de Abidin mientras intenta ocultar todo lo que siente. La tensión no tarda en dispararse en una mansión donde los secretos amenazan con salir a la luz.

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