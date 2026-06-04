La razón que llevó a Enrique Riquelme a dar el paso en el Real Madrid

Durante su entrevista con Pablo Motos, Enrique Riquelme detalló los motivos que le llevaron a concurrir a las elecciones del Real Madrid. El candidato rechazó las críticas recibidas y defendió que llega con un proyecto trabajado, respaldado además por un importante aval personal.

Según explicó, la posibilidad de una futura venta del club fue el factor decisivo para presentarse. Riquelme aseguró que esa situación suponía una línea roja para él y sostuvo que sentía la responsabilidad de implicarse para defender el modelo de propiedad del Real Madrid en manos de sus socios, según detalló en El Hormiguero.

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