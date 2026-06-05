Raphael revela el momento más duro de su enfermedad: “Llegué a pensar que no volvería a los escenarios”

Durante su visita al programa de Pablo Motos, Raphael habló abiertamente sobre el episodio de salud que sufrió en diciembre y que derivó en el diagnóstico de un linfoma cerebral. El artista admitió que vivió aquellos momentos con “terror”.

Aunque al principio llegó a pensar que tendría que abandonar los conciertos, nunca perdió del todo la confianza en recuperarse. Ahora afronta con ilusión su regreso a los escenarios con Raphaelísimo Tour 2026, convencido de que mantiene la voz “como nunca”.

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