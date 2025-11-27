Bisbal recuerda su emoción al grabar con Will Smith y confiesa que fue como volver a su infancia

David Bisbal visitó El Hormiguero con su energía habitual y compartió detalles sobre la grabación que realizó junto a Will Smith. Contó que la experiencia le generó un entusiasmo enorme y que aún siente cierto reparo al volver a ver el vídeo por cómo reaccionó en aquel momento.

El almeriense explicó que grabar con el actor fue tan emocionante que sintió que revivía su infancia. Aseguró que no se arrepiente de su espontaneidad y que la ilusión que le produjo el encuentro justificó cada gesto y expresión de aquel día.