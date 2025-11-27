Publicidad
EL HORMIGUERO
Bisbal recuerda su emoción al grabar con Will Smith y confiesa que fue como volver a su infancia
El artista explicó en El Hormiguero cómo vivió su inesperado encuentro con Will Smith, una grabación que le provocó ilusión, nervios y la sensación de regresar a los momentos más especiales de su niñez.
David Bisbal visitó El Hormiguero con su energía habitual y compartió detalles sobre la grabación que realizó junto a Will Smith. Contó que la experiencia le generó un entusiasmo enorme y que aún siente cierto reparo al volver a ver el vídeo por cómo reaccionó en aquel momento.
El almeriense explicó que grabar con el actor fue tan emocionante que sintió que revivía su infancia. Aseguró que no se arrepiente de su espontaneidad y que la ilusión que le produjo el encuentro justificó cada gesto y expresión de aquel día.