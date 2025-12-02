Presionada por su exnovio para no abortar con falsos curas y monjas

Según Belén, su exnovio recurrió a actores para manipularla y lograr que abortara. Les compró trajes de cura y monja, les daba indicaciones y hasta guiones para hablar con ella.

En el plató, Belén ha explicado que esos actores fingían ser religiosos y le transmitían mensajes preparados por él. “Yo me lo creí todo”, afirma conmovida durante su intervención en Y ahora Sonsoles.