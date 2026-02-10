La presentación de Alejandro Ruiz en Pasapalabra: cuenta cómo su madre fue clave en su preparación

Alejandro Ruiz se ha estrenado como concursante tras vencer a Édgar en la Silla Azul. Es ingeniero geólogo y ha contado que se presentó gracias a una ventolera coincidiendo con un respiro en sus estudios. Aunque aparentaba tranquilidad, ha confesado estar muy nervioso al pisar el plató por primera vez.

El madrileño ha explicado que su familia ha sido esencial, especialmente su madre, que desde pequeño le sugería palabras para entrenar. También ha compartido qué haría con el bote: primero invitarla a un café con churros y, si sobra, ahorrar pensando en una vivienda.