Evren y Bahar

Evren y Bahar.

Renacer

Bahar acusa a Evren de abandonar todo por marcharse a África

Bahar recrimina con dureza a Evren su intención de irse a trabajar a África sin avisarla, en un momento clave tras la crisis que atraviesan.

Bahar sorprende a Evren cuando éste le confiesa a Parla que quiere irse a África a colaborar con Médicos sin Fronteras. La doctora estalla al pensar que su amigo decide escapar en plena tensión personal y profesional, acusándolo de no enfrentar las dificultades que comparten.

Evren intenta justificar que a veces hay que renunciar a lo que uno quiere, pero Bahar considera que su conducta es una huida.

