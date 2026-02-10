Publicidad
Renacer
Bahar acusa a Evren de abandonar todo por marcharse a África
Bahar recrimina con dureza a Evren su intención de irse a trabajar a África sin avisarla, en un momento clave tras la crisis que atraviesan.
Bahar sorprende a Evren cuando éste le confiesa a Parla que quiere irse a África a colaborar con Médicos sin Fronteras. La doctora estalla al pensar que su amigo decide escapar en plena tensión personal y profesional, acusándolo de no enfrentar las dificultades que comparten.
Evren intenta justificar que a veces hay que renunciar a lo que uno quiere, pero Bahar considera que su conducta es una huida.