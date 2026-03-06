Publicidad
Un hostelero tapa enchufes para frenar teletrabajo prolongado en su bar y denuncia abuso de clientes
Un propietario de restaurante decide bloquear los enchufes para impedir que clientes prolonguen su estancia con ordenadores y móviles tras pagar un café, una medida creciente entre hosteleros ante pérdidas por consumo mínimo.
La tendencia de utilizar bares como espacios de teletrabajo ha llevado a muchos dueños a limitar servicios gratuitos como Wi-Fi y enchufes, especialmente cuando el consumo no cubre costes de luz y espacio.
Ángel González optó por tapar las tomas de corriente de su restaurante para evitar estancias largas tras pedir un café, aunque asegura que las destapará si se solicita.