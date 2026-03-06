Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ángel

Y AHORA SONSOLES

Un hostelero tapa enchufes para frenar teletrabajo prolongado en su bar y denuncia abuso de clientes

Un propietario de restaurante decide bloquear los enchufes para impedir que clientes prolonguen su estancia con ordenadores y móviles tras pagar un café, una medida creciente entre hosteleros ante pérdidas por consumo mínimo.

La tendencia de utilizar bares como espacios de teletrabajo ha llevado a muchos dueños a limitar servicios gratuitos como Wi-Fi y enchufes, especialmente cuando el consumo no cubre costes de luz y espacio.

Ángel González optó por tapar las tomas de corriente de su restaurante para evitar estancias largas tras pedir un café, aunque asegura que las destapará si se solicita.

Antena 3» Vídeos