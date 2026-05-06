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Tenso silencio en Pasapalabra: David le ofrece a Javier un pacto en El Rosco y deja abierto el desenlace

Pasapalabra

Pasapalabra vive un final en vilo: David propone un pacto en El Rosco y Javier debe decidir

El duelo entre David y Javier llegó a uno de sus momentos más delicados cuando el concursante barcelonés propuso tablas con 21 aciertos y dejó la decisión final en manos de su rival.

Alberto Mendo
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Javier fue quien quien comenzó El Rosco con una ligera ventaja de tiempo y un inicio sólido. Con gran competitividad en ambos atriles, el madrileño cerró la primera vuelta con 21 aciertos, mostrando seguridad, mientras David avanzaba con más cautela.

Ya empatados, la tensión se apoderó del plató de Pasapalabra. Ninguno se lanzaba a responder y el silencio se hizo protagonista. Con menos segundos en el reloj, David tomó la iniciativa y ofreció un pacto para firmar el empate. La incógnita quedó en el aire: aceptar o arriesgarlo todo. El desenlace quedó pendiente de un solo gesto.

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