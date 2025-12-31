Un plato humilde con sello Arguiñano: así se prepara la crema de acelgas con piñones y pan crujiente

Las acelgas son las protagonistas de esta crema suave y reconfortante, que se elabora con ingredientes básicos y una preparación directa. El resultado es un plato equilibrado, ideal como primer entrante.

El contraste llega con los costrones de pan y los piñones, que aportan textura y un punto tostado. Un acompañamiento sencillo que eleva la receta y refuerza la idea de cocina casera bien resuelta.