El pisotón de Canco Rodríguez a Roberto Leal al saludarse en Pasapalabra

Roberto Leal ha contado lo ocurrido tras la mesa al recibir a Canco Rodríguez en Pasapalabra. El actor le pisó varias veces sin querer, provocando risas entre ambos por el accidentado saludo.

Canco explicó que, al intentar corregir el primer pisotón, volvió a repetirlo. Roberto bromeó sobre la fuerza del golpe y destacó las llamativas gafas del actor, a quien describió como un auténtico gurú.