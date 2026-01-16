Publicidad
Pasapalabra
El pisotón de Canco Rodríguez a Roberto Leal al saludarse en Pasapalabra
El presentador ha revelado el inesperado incidente con el actor durante la bienvenida en el plató, un momento que las cámaras no lograron captar en directo.
Roberto Leal ha contado lo ocurrido tras la mesa al recibir a Canco Rodríguez en Pasapalabra. El actor le pisó varias veces sin querer, provocando risas entre ambos por el accidentado saludo.
Canco explicó que, al intentar corregir el primer pisotón, volvió a repetirlo. Roberto bromeó sobre la fuerza del golpe y destacó las llamativas gafas del actor, a quien describió como un auténtico gurú.