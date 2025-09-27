Antena 3 LogoAntena3
Malú, coach de La Voz

La Voz

Malú conmueve al público con una decisión inesperada tras una audición fallida

La coach madrileña activa el botón del arrepentimiento en La Voz tras escuchar a Audrey, sorprendiendo a sus compañeros y reivindicando su talento con palabras llenas de emoción.

Celia Gil
En La Voz, Audrey interpretó ‘Never Enough’ sin lograr que ningún coach girara su silla, pero Malú reaccionó al instante: “Me acabo de arrepentir absolutamente de no haberme dado la vuelta”.

La artista defendió su decisión: “Tienes que estar aquí porque tú tienes la voz”, y usó su única oportunidad de arrepentirse para incluirla directamente en su equipo.

