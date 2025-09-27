Publicidad
La Voz
Malú conmueve al público con una decisión inesperada tras una audición fallida
La coach madrileña activa el botón del arrepentimiento en La Voz tras escuchar a Audrey, sorprendiendo a sus compañeros y reivindicando su talento con palabras llenas de emoción.
En La Voz, Audrey interpretó ‘Never Enough’ sin lograr que ningún coach girara su silla, pero Malú reaccionó al instante: “Me acabo de arrepentir absolutamente de no haberme dado la vuelta”.
La artista defendió su decisión: “Tienes que estar aquí porque tú tienes la voz”, y usó su única oportunidad de arrepentirse para incluirla directamente en su equipo.