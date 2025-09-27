Malú conmueve al público con una decisión inesperada tras una audición fallida

En La Voz, Audrey interpretó ‘Never Enough’ sin lograr que ningún coach girara su silla, pero Malú reaccionó al instante: “Me acabo de arrepentir absolutamente de no haberme dado la vuelta”.

La artista defendió su decisión: “Tienes que estar aquí porque tú tienes la voz”, y usó su única oportunidad de arrepentirse para incluirla directamente en su equipo.