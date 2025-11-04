Pelayo aconseja a Marta dar un paso hacia la reconciliación con Digna pese a su dolor

En Sueños de libertad, Marta continúa profundamente dolida tras descubrir que Digna mató a su hermano, aunque sabe que Don Pedro fue quien realmente permitió su muerte. La joven no puede evitar sentirse traicionada, pero empieza a comprender que su tía actuó en defensa propia.

En su conversación con Pelayo, Marta abre su corazón y recuerda situaciones similares que vivió con Santiago. Pelayo, intentando apoyarla, le sugiere reconciliarse con Digna, aunque oculta su implicación en la marcha de Fina. ¿Conseguirá Marta perdonar a su tía cuando descubra toda la verdad?