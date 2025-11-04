Harun regresa al hospital y humilla a Bahar: “Conseguiste ser doctora veinte años más tarde que los demás”

El hospital de Renacer vive un terremoto con la llegada de Harun, el nuevo jefe médico que no ha tardado en mostrar su desprecio hacia Bahar. Su reencuentro ha estado cargado de ironía y resentimiento, reviviendo viejas heridas universitarias.

Lejos de intimidarse, Bahar ha plantado cara a las burlas de Harun, que incluso ha mencionado a Timur para provocarla. Con esta hostil bienvenida, se abre una etapa de conflictos en la Fundación Peran donde Bahar deberá reafirmar su fortaleza.