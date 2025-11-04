Publicidad
Sueños de libertad
Damián estalla contra los Merino tras la venta a Massina: “Habéis traicionado el legado familiar”
El patriarca de los De la Reina no acepta que los Merino apoyaran la operación que entregó el control de la empresa a los franceses. La tensión familiar alcanza su punto más crítico.
En Sueños de libertad, Damián no da crédito al giro que ha sufrido Perfumerías De la Reina. Tras descubrir que Brossard se ha hecho con el control gracias a los votos favorables de los Merino, estalla de rabia y se enfrenta a ellos en su propia casa.
Digna y Joaquín intentan justificar su decisión, asegurando que la venta era la única forma de salvar la compañía. Sin embargo, Damián, herido y furioso, los acusa de traicionar a la familia y promete no perdonarles jamás esta decisión. La guerra entre los socios está servida.